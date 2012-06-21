Безкоштовно навчитися фото- та відеозйомці, різьбі по дереву, основам підприємництва зможуть молоді люди Чернівецької області завдяки проєкту Європейського Союзу. Він має назву Smart4Youth та передбачає транскордонну співпрацю між Україною та Румунією.
Як розповіли учасники проєкту під час конференції з нагоди його відкриття, проєкт розрахований на півтора роки і об’єднав чотирьох партнерів з Чернівецької області та Сучавського повіту сусідньої Румунії. З українського боку це Вище професійне художнє училище №5 м. Чернівці та Мистецький центр відродження та сприяння розвитку румунської традиційної культури. З румунського – Технологічна вища школа «Oltea Doamna» та Асоціація консультантів з розвитку громад – АCDC.
Назва проєкту Smart4Youth розшифровується як «Підтримка, мобільність та мистецтво для молоді», розрахований він на молодих людей віком 14-20 років.
– Основне завдання цього проєкту – допомогти адаптуватися в дорослому житті хлопцям і дівчатам соціально незахищених категорій, – розповів директор ВПХУ №5 Василь Андрусяк. – Пройти навчання у ньому зможе молодь із малозабезпечених, неповних, багатодітних та інших соціально вразливих сімей. Проєкт дозволить нашому училищу закупити необхідні інструменти, матеріали, обладнання для практичного навчання молоді на найвищому рівні. Також він передбачає спеціальні курси для педагогів з організаційної та виховної роботи з такою категорією підлітків і юнаків.
На базі Вищого професійного художнього училища №5 м. Чернівці (вул. Шевченка, 38) молоді люди безкоштовно навчатимуться різьбі по дереву за програмою «Традиційні народні промисли». Навчання відбуватиметься під керівництвом висококваліфікованих викладачів з України та Румунії. Також усі учасники проєкту зможуть взяти участь у майстеркласах в Румунії.
– Нашому центру цей проєкт дав змогу закупити фото- та відеоапаратуру, іншу техніку для навчання молоді, – розповів директор Мистецького центру відродження та сприяння розвитку румунської традиційної культури Юрій Левчик. – Наразі ми розпочали набір на навчання спеціалістів та молодих людей. Тож запрошуємо як молодь, так і педагогів навчальних закладів вищого рівня звертатися до нашого центру по вул. Шептицького, 23 у Чернівцях. Скористайтеся нагодою підвищити свій професійний рівень, обмінятися досвідом, взяти участь у культурних заходах в Румунії, отримати сертифікат міжнародного зразка.
Як наголосила під час конференції з нагоди відкриття проєкту Генеральний консул Румунії в Чернівцях пані Ірина Станкулеску, інвестування в людей та просування спільних цінностей важливе для обох країн як спосіб відкрити нові напрямки співпраці.
У результаті реалізації проєкту усі його учасники зможуть ділитися досвідом на спеціально створеній платформі на сайті smart4youth.com.
Надія МАКУШИНСЬКА
для «Урядового кур’єра»