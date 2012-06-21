Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Усі шестеро випускників, які цього року закінчили 11-й клас у відділенні школи-інтернату «Смарагдове містечко» у Святогірську Донецької області, у вересні почнуть здобувати вищу освіту в навчальних закладах за бюджетною формою навчання.
Ці діти-сироти стали студентами і опановуватимуть обрані спеціальності у престижних вишах: Харківський національний університет імені Каразіна, Харківський політехнічний інститут, Харківський національний аграрний університет імені Докучаєва та Донбаський державний педагогічний університет (м. Слов’янськ). Серед обраних ними спеціальностей «Історія та археологія», «Екологія», «Професійна освіта» і «Початкова освіта», «Хімічні технології та інженерія».
Нині у відділенні школи-інтернату навчаються 37 дітей-сиріт, а поряд з ним у санітарно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове містечко» діють ще два відділення: дошкільне та соціальної реабілітації.