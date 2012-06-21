Дні добросусідства Україна — Польща, що відбуваються в межах Закарпатської області й Підкарпатського воєводства впродовж кількох років, знову проходили одночасно у двох регіонах. У польському селі Мучне днями відбулася міжнародна конференція «ІІ Карпатські дні добросусідства — зустріч Карпатських регіонів». У ній від Закарпаття взяли участь голова облдержадміністрації Ігор Бондаренко, виконувач повноважень голови обласної ради Йосип Борто, а з боку Польщі — маршалек Підкарпатського воєводства Владислав Ортил, воєвода Єва Леніарт.
Учасники відзначили прогрес у розбудові українсько-польського кордону й відкриття першого між їхніми регіонами пункту пропуску «Лубня — Волосате». Адже Закарпаття, попри спільну з Польщею ділянку кордону, досі не має на своїй території такого об’єкта. Його необхідність підтвердили й останні три дні, коли кордон тут у тимчасовому режимі було відкрито для вільного перетину. За цей час його перейшли з обох боків понад тисяча осіб.
На конференції зазначалося, що на розроблення проєкту будівництва цього пункту «Лубня — Волосате» передбачено бюджетні кошти. Тож справа нарешті має зрушити з місця.
«Сподіваємося, наші з вами спільні зусилля дадуть змогу поглиблювати економічну співпрацю, досліджувати нові туристичні маршрути й краще пізнавати культурно-історичну спадщину Польщі й України», — висловив переконання Ігор Бондаренко.
А цієї суботи вже на Закарпатті учасникам Днів добросусідства презентували туристичні та рекреаційні можливості Ужанського національного природного парку. Йшлося і про доцільність створення на прикордонні трьох країн — України, Польщі та Словаччини — наскрізного туристичного маршруту завдовжки 140 кілометрів.
У селі Вишка, що на Великоберезнянщині, учасники ознайомилися зі Свято-Михайлівською дерев’яною церквою, збудованою 1700 року, та її стародавнім кількасотрічним Євангелієм.
Відтак в урочищі Красія делегації двох країн аматори вітали народними музичними композиціями. Гості оглянули місцевий туркомплекс, експозицію про культурно-рекреаційний та економічний потенціал Закарпаття. На завершення офіційної частини свята керівники двох регіонів підписали Програму спільних дій на наступний рік. Серед домовленостей — і проведення спільного малого економічного форуму, який має відбутися вже найближчим часом.
Піднявшись на вершину гори Красія, учасники мали змогу поглянути на Карпати з висоти пташиного польоту. Скуштували страви закарпатської кухні, послухали мелодії у виконанні відомого гурту «Маки».