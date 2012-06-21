Нобелівський комітет прийняв рішення про скасування церемонії вручення премій в Стокгольмі через пандемію коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті комітету.

«Традиційна церемонія вручення Нобелівських премій в Стокгольмської філармонії та традиційний банкет в ратуші будуть скасовані в цьому році. Замість цього буде організована пряма трансляція з ратуші і онлайн-включення з лауреатами, в ході яких їм будуть вручені дипломи і медалі», – йдеться в повідомленні.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

