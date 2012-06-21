Археологи з Управління старовини Ізраїлю і Академічного коледжу Кіннерет виявили руїни 1300-річної церкви в черкеському селі Кфар-Кама в Ізраїлі.
«Церква має розміри 12 на 36 м (39,4 на 118 футів), вона має великий двір, фойє нартекса і центральний зал», – сказав доктор Нуріт Фейг, археолог з Управління старовини Ізраїлю.
«У той час як більшість церков мають одну апсиду (молитовну нішу), у цій церкві було три апсиди».
«Неф і проходи були викладені мозаїкою, яка частково вціліла. Їх барвисте оформлення виділяється геометричними візерунками, а також синіми, чорними і червоними квітковими візерунками».
«Особливим відкриттям став невеликий релікварій, кам'яний ящик, в якому зберігалися священні реліквії».
Археологи також виявили додаткову серію кімнат, які були прибодовані до церкви.
«Цілком можливо, що цей великий комплекс був монастирем», – відзначили вчені.
На початку 1960-х років в селі Кфар-Кама була розкопана невелика церква з двома каплицями, датована першою половиною VI століття нашої ери.
«Ймовірно, це була сільська церква, а виявлена зараз церква, ймовірно, була частиною сучасного монастиря на околиці села», – кажуть археологи.
«Нове відкриття натякає на очевидну важливість цього християнського поселення, люди оселилася тут у візантійський період недалеко від гори Фавор, місця, що має першорядне релігійне значення для християнства, визначеного як місце Преображення Господнього».
«У 1876 році, коли черкеське плем'я шапсугів вперше оселилося в Кфар-Камі, вони використовували каміння давнього села для будівництва своїх будинків».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»