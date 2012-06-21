Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Минулого четверга, 24 вересня, парафіяни храму Софії - Премудрості Божої трепетно зустрічали Ковчег з часткою мощей Миколая Чудотворця, який прибув з італійського міста Барі. Цю неоцінену святиню, як розповів настоятель храму протоієрей Андрій Павлюк, мешканці Харкова отримали в дар завдяки наполегливості та старанням меценатів та міської ради.

На урочистому молебні, що відбувся відразу по прибуттю Ковчега, отець Андрій подякував усім присутнім за спільну молитву та наголосив, що весь народ і парафіяни храму глибоко шанують цього великого Святого, який завжди допомагає усім страждущим.

Відтепер у храмі Софії - Премудрості Божої перед мощами Миколая Чудотворця щонеділі проходитимуть молебні.