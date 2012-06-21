Чехія ускладнила правила видачі робочих карт для українців. Про це у фейсбуці повідомляє Посольство України в Празі. «Нові правила чинні з 31 липня 2019-го. Якщо це перша робоча карта, то змінити роботодавця можна не раніше, ніж через шість місяців після її отримання. Звільнитися раніше цього терміну можна, якщо роботодавець порушує права працівника. В іншому разі потрібно не пізніше, ніж за 30 днів до запланованої зміни місця роботи чи позиції, подати відомості про це до МЗС Чехії», — йдеться в повідомленні. На кінець 2018-го в Чехії було працевлаштовано близько 121 тисячі українців — це понад 20% всіх іноземців, які працюють у республіці.
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