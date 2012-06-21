Журнал Nature відкликав статтю про найменшого мезозойського динозавра, оскільки його решики були, ймовірно, неправильно класифіковані.
У березні цього року Nature опублікував статтю китайських, американських і канадських палеонтологів про виявлений в М'янмі в шматку бурштину крихітного черепа, який, як вирішили вчені, належав невідомого раніше виду динозаврів Oculudentavis khaungraae, що жив сто мільйонів років тому. Новина привернула увагу ЗМІ по всьому світу, і «Урядовий кур’єр» також повідомляв про цю знахідку.
Сумніви в тому, що череп дійсно належить динозавру з'явилися практично відразу ж – він був занадто нетиповий для представників цих рептилій. І в наступні місяці в науковому світі розгорілася активна дискусія про те, чий же все-таки череп знайшли в М'янмі.
Опоненти авторів статті, яких набралося досить багато, стверджували, що це череп ящірки, а ящірки і динозаври належать до різних груп рептилій. Кілька китайських вчених опублікували статтю на цю тему на сайті bioRxiv, ще одна група вчених заявила, що вони знаходили схожі рештки, після вивчення яких прийшли до висновку, що це рештки ящірки.
Палеонтологи, класифікувати череп як належить динозавру, приводили контраргументи, але в кінцевому підсумку редакція Nature, зваживши всі аргументи сторін, вирішила статтю зняти.
Цікаво, що думки самих авторів статті з приводу рішення редакції розійшлися – частина з них погодилася, визнавши, що в класифікації дійсно була допущена помилка. Але при цьому всі вони впевнені, що робота з рештками була проведена кваліфіковано, і саме дослідження як і раніше зберігає наукову цінність.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»