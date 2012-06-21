Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Досить нестандартно в організаційному плані складається цьогорічний театральний сезон для шанувальників та колективу Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії імені М. Щепкіна. Враховуючи карантинні обставини, тут дещо змістили часові акценти і, закривши черговий 87-ий сезон, відразу ж розпочали новий, 88-ий. Дійство відбулося на східцях театру, звідки пролунала для глядачів і слухачів розмаїта концертна програма.
Сумський театр — один з небагатьох в Україні, який, дотримуючись усіх карантинних вимог, продовжував свою роботу, ставши соціальним антидепресантом для своїх шанувальників.
Як повідомив директор театру заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, загалом упродовж попереднього сезону щепкінці підготували 333 вистави, у тому числі 14 прем’єрних. До кінці нинішнього року на глядача чекають ще 4 новинки, в тому числі за твором «Чорнобильська молитва» Нобелівського лауреата Світлани Алєксієвич режисера Лінаса Зайкаускаса.
Фінальний акорд щепкінців був позначений приємною новиною. Спектакль «Пер-Гюнт», яким колектив закривав сезон, увійшов до п’ятірки кращих драматичних вистав за результатами лонг-листа рейтингу «ГРА», який організовує та проводить Національна спілка театральних діячів України.