Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур'єр»



Черкащанину Анатолію Вяльцю — 73 роки. Та, незважаючи на свій солідний вік, екстремал у парі з плавцем-марафонцем Олегом Софяником подолали 150-кілометрову відстань від узбережжя Туреччини до Кіпру водами Середземного моря. Своїм запливом вони нагадали про трагічну депортацію кримських татар та окупацію Криму, який недавно змушений був залишити через переслідування ФСБ Олег Софяник.

Це не перший спільний заплив спортсменів. Десять років тому був 30-годинний спільний заплив у Мармуровому морі. Разом із черкащанином Олександром Толбатовим долали дистанцію у Чорному морі від Євпаторії до Севастополя. Пам’ятають відважних плавців і Босфор та Єгипет.

Пливли вдень і вночі. Через кожні три-чотири години змінювали один одного. Анатолію допомагали ласти для рук і ніг, а бандана на голові рятувала вдень від пекучого сонця. Відпочивали на катері, який супроводжував марафонців.

Заплив до Кіпру закінчився успішно. Хоч уже на березі Анатолій відчув себе недобре, очевидно від великого перевантаження. Довелося деякий час, уже в Україні, поправляти здоров’я.