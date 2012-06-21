Під час засідання обласного штабу щодо опалювального сезону 2017-2018 років, директор Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Віталій Сурай доповів, що за прогнозами Луганського обласного центру з гідрометеорології на найближчу декаду слід очікувати до +8° С.
«Тому опалювальний сезон може буде продовжено, у разі позитивного вирішення пролонгування дії постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 187.»,– зазначив Віталій Сурай.
Разом з цим, на засіданні заслухали звіти щодо стану проходження опалювального сезону та роботи аварійно-диспетчерських служб у містах та районах області. Загалом подача теплоносіїв до помешкань абонентів централізованого опалення виконано у повному обсязі.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»