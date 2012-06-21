Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Як виконують заходи біологічної безпеки, зокрема щодо мінімізації поширення пташиного грипу птахогосподарства Черкащини? Недавно Головне управління Держпродспоживслужби провело перевірки, за результатами яких винесли 20 приписів та наклали 16 штрафів. Однак не завжди профілактичні заходи дають очікуваний ефект. Численні порушення у сфері ветеринарної медицини та біобезпеки, виявлені на одному з підприємств Черкаського району, так і не були усунуті. Що й засвідчила повторна перевірка. Тим часом це загрожує життю та здоров’ю людей.

Черкаський окружний адміністративний суд прийняв рішення про призупинення діяльності птахогосподарства до повного усунення порушень.

Варто нагадати, що на початку нинішнього року Україну сколихнула звістка про спалах пташиного грипу на Вінниччині. Тоді на місцевій птахофабриці ліквідували понад 100 тисяч курей. Підприємство зазнало значних матеріальних збитків, а тим часом ЄС призупинив ввезення з України на свою територію м’яса птиці, попри усі попередні партнерські домовленості.