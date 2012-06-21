Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



21 вересня у всьому цивілізованому світі відзначають Міжнародний день миру. На інших територіях продовжують бряжчати зброєю, провокувати, розпалювати і всіляко підтримувати військові конфлікти. Наприклад, керманичі оперативного угрупування російських окупаційних військ, які вже шість років перебувають на окупованій ними території України, цілеспрямовано продовжують зміцнювати боєздатність цих підрозділів.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони, з початку вересня через загарбані РФ ділянки державного кордону України, до окупованих районів Донецької і Луганськоїобластей залізничним та автомобільним транспортом з Росії приперли близько 1200 тонн пального, шість вагонів і понад десять вантажних автомобілів з протитанковими мінами та снарядами для артилерійських систем.

«Окрім того, після капітального ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу до підрозділів противника доставлено понад 15 одиниць бойовиї техніки, зокрема 122-міліметрові реактивні системи залпового вогню «Град», – уточнили в Головному управлінні розвідки.