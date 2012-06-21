Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Завод компанії «Сатурн», який нині розмістився на території колишнього заводу «Строммашина» в Черкасах, готується вже восени нинішнього року приступити до випуску холодильників. Минулого року тут розпочали випускати духовки. Здійснили й пробний випуск дослідних зразків холодильників, які планується виготовляти до дев’яти видів.
Як повідомив заступник голови Черкаської облдержадміністрації Костянтин Омаргалієв, який недавно відвідав підприємство, холодильників тут планують випускати до 300 тисяч у рік. Тільки на виробництві холодильників буде зайнято майже 500 робітників. А всього підприємство забезпечить роботою 1000-1200 черкащан.
Компанія КТД Group, до якої входить підприємство, вже поставляє побутову техніку, вироблену в Україні під брендом Saturn, у 9 країн Європейського Союзу, а також до країн Африки. Чеський холдинг «Сатурн» уже вклав у виробництво побутової техніки в Україні 30 мільйонів доларів. Приміром, завод у Каневі випускає пральні машинки-автомат, а також тепловентилятори, сушки для фруктів, електрочайники та міксери.