Завершилася фінальна серія плей-офф чоловічої баскетбольної Суперліги України. В останньому матчі «Черкаські мавпи» на власному майданчику обіграли «Дніпро» 79:66 і вперше стали чемпіонами України.
В останньому матчі фінальної серії команда Максима Міхельсона майже все вирішили у першій половині гри. Господарі забезпечили відрив у 17 очок, і після перерви вони лише стримували спроби «Дніпра» наздогнати себе. У підсумку — перемога «Черкаських мавп» 79:66, які виграли фінальну серію 3:0 і вперше в історії клубу стали чемпіонами України.
Найрезультативнішими у переможців стали: Кобець (18), Девіс (15) і Конєв (11). Кращі у «Дніпра» — Тимофеєнко (21) і Шундель (15).
Зазначимо, що «Мавпи» оформили 17-матчеву переможну серію і не зазнали жодної поразки в плей-офф. До цього черкаська команда жодного разу не брала участь у фінальній серії. Крім того, ніколи не посідала місце в трійці Суперліги.