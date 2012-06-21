Що можна зробити зі сміття — нині досить популярна тема серед дітей і дорослих. На Черкащині нерідко організовують виставки та конкурси виробів з відходів. Такі заходи проводять у дитячих садках, школах, будинках творчості та інших громадських закладах. Також їх проводять на рівні міст і сіл. Окрім розвитку творчого начала, такі заходи дають змогу залучити юне покоління до боротьби за збереження навколишнього середовища.
Як сказав мені один хлопчина з блакитними очима, щоб із вторсировини виготовити шедевр, багато не потрібно. Лише фантазія і клей ПВА. Для цього підходить побутове сміття, тобто відходи споживання. Приміром, використані пляшки, банки, кришки, різна пластикова тара, картон або папір. Також можна використовувати металобрухт, деревину і гуму.
Вихованці й педагоги позашкільного навчального закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради давно творять із таких матеріалів. Цими днями вони презентували свої роботи на виставці «Година Землі». Діти творчо підійшли до того, щоб вдихнути друге життя в побутові відходи. На виставці представлено вироби з одноразового посуду, шкаралупи з яєць, картонних коробок, старих комп’ютерних дисків і газет, порожніх пластикових пляшок, жерстяних банок, тканини, ниток і мотузки. У кожному експонаті простежується індивідуальність, оригінальний підхід.
Діти розповіли: щоб зробити гарний кошик, можна використовувати старі газети. Їх скручують у трубочки, намотують на каркас і скріплюють клеєм. Усі ми пам’ятаємо, як наші бабусі плели яскраві гарні кошики і килимки з цукеркових фантиків. Можна повторити їхній досвід.
Щоб виготовити екологічні вироби із пластикових відходів, певних схем немає. Тут усе тримається на вашій уяві. Це можуть бути творіння завбільшки із сірникову коробку або й цілий автомобіль. У діло можна пустити все підручне сміття.
Тож дерзайте, творіть!