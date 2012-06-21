Нині на території Чернівецької області створено 35 об’єднаних територіальних громад, до яких увійшло 190 населених пунктів. Усі громади успішно діють, доводячи правильність обраного шляху. Так, завдяки децентралізації доходи Глибоцької ОТГ зросли у 5,5 раза — з 8,5 мільйона гривень у 2015 році до 47,2 мільйона торік. Кіцманська громада демонструє зростання з 8,9 мільйона гривень у 2016 році до 37,9 мільйона торік, або у 4,2 раза. Такі дані оприлюднили фахівці Міністерства юстиції.
І це не просто статистика, а реальні кошти, які спрямують на ремонт доріг, будівництво дитячих садочків, шкіл і амбулаторій, розв’язання інших найгостріших проблем громадян у регіоні.
Є в Чернівецькій області матері, які самостійно виховують дітей. Донедавна вони не могли домогтися виплати аліментів від колишніх чоловіків роками. У Мін’юсті наголошують, що аліменти — це кошти, які належать дитині. Відмова від їх виплати — фактично насильство над дитиною, і цього не можна допустити. Саме тому в міністерстві визначили проєкт #ЧужихДітейНеБуває одним із пріоритетів у роботі. За його даними, лише з початку цього року на користь 3868 маленьких чернівчан стягнено 39 мільйонів гривень. У всій Україні з початку року ця цифра становить понад 3,3 мільярда, а з моменту запровадження ініціативи — майже 8 мільярдів гривень.
Фахівці міністерства зустрілися з адвокатами, які співпрацюють з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Чернівецькій області.
«Адвокати системи БПД — це гордість країни. Це ті люди, які щодня захищають інтереси наших громадян, доводячи, що право живе в нашій країні, отже, житиме держава. За ці роки вони довели, що створення й розвиток системи безоплатної правової допомоги було правильним рішенням, адже нині це один з найуспішніших проєктів уряду», — повідомляє Міністерство юстиції.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»