Віднесення населених пунктів до червоної або інших епідемічних зон не впливає на проведення місцевих виборів 25 жовтня.
Про це розповів член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий під час онлайн-марафону "Місцеві вибори 2020 на фінішній прямій", передає Укрінформ.
"Виборчий кодекс не передбачає можливості зупинення виборчого процесу або відміни виборчого процесу в контексті введення тих чи інших зон - чи то "червоної", чи то "жовтої", - зазначив він.
Член ЦВК також нагадав, що Конституція передбачає лише два випадки, коли вибори не проводяться, - введення воєнного або надзвичайного стану по всій Україні або на окремих територіях.
"В інших випадках вибори мають відбутися. Тому червона зона не вплине на відміну виборчого процесу", - підкреслив Постівий.
Водночас він додав, що залежно від епідемічного районування відповідно до постанови уряду 641 є обмеження на одночасне скупчення людей.
Як відомо, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня.