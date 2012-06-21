Про все, чим займається центральна влада, нас інформують ЗМІ. У центрі відомості доходить швидше, в області — трохи повільніше, можливо, навіть з певними перекрученнями. Щоб уникати цього, глава уряду Володимир Гройсман час від часу збирає в Клубі Кабінету Міністрів журналістів з областей. Простою мовою і на простих прикладах він намагається донести до регіональної преси основні меседжі своєї політики.

Зв’язує центр і регіони не лише інформаційне мереживо, а дороги — в прямому сенсі слова. Їх масштабне відновлення розпочато два роки тому. Воно передбачає будівництво нових автошляхів і реконструкцію зведених десятки років тому, але які відтоді не знали хазяйської руки.

Ямковий ремонт, який нині широко проводять на дорогах, на думку Прем’єра, — це не оновлення збудованих рік тому доріг. Нові дороги здебільшого перезимували гідно.

«Якщо ви їдете новими дорогами, це і є дороги уряду Гройсмана, побудовані в межах нашої програми, — сказав Прем’єр-міністр. — А ті зруйновані, які ви бачите, — це не дороги нашого уряду, їх будували десять років тому. Але наша відповідальність — їх відновити. І ми це робимо. Нам потрібні дві речі: кошти і час».

Упродовж п’яти років буде проведено великий масив робіт заради з’єднання всіх обласних центрів хорошими дорогами. Загальний бюджет на п’ять років становить близько 300 мільярдів гривень. Але є і вимога: використати кошти ефективно на центральному і місцевому рівнях. Прем’єр-міністр нагадав, що цього року саме на місцеві дороги спрямовано 11 мільярдів гривень. Тож завдання місцевої влади — змінити ситуацію в дорожньому господарстві на рівні областей і районів, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Головною економічною проблемою України Володимир Гройсман вважає тиск зовнішнього боргу обсягом понад 65 мільярдів доларів. Більшу частину цієї страшної суми сформовано в 2007—2014 роках. Усе це лежить на плечах українців та української економіки важким тягарем.

Уряду вдалося знизити співвідношення боргу до ВВП, проте Україні все ще необхідне подальше фінансування міжнародних партнерів. «За перший квартал 2018-го цей борг найнижчий щодо ВВП з 2011 року. Це важливий сигнал. Але якщо не виконуватиметься наша програма співпраці з МВФ, наприклад, створення антикорупційного суду або інші, то нам буде складно давати відповіді на ці виклики», — цитує УНІАН слова Володимира Гройсмана.

Лише впродовж цього року уряд витратить 130 мільярдів гривень лише на обслуговування зовнішнього боргу, без урахування його погашення. «Насправді дуже важливо, щоб ми продовжили роботу поки що з тимчасової підтримки з-за кордону від наших міжнародних партнерів. Це дасть змогу утримувати боргове навантаження на державні, публічні фінанси, і в середньостроковій і довгостроковій перспективі зменшувати борг», — запевнив Прем’єр.

Говорив він і про захист бізнесу від зазіхань наділених повноваженнями місцевих силовиків і царків: «Я зневажаю тих, хто, користуючись владними повноваженнями, змушує людей платити мзду. Це державний рекет. Якщо хтось при цьому паразитує — це злочин. Ми намагаємося протидіяти цьому».

Було оголошено й про намір продовжити свою політичну кар’єру й привести у владу людей, відданих державі. «Я хочу боротися за Україну і братиму участь у чергових парламентських виборах. Також я хочу привести із собою відданих людей, які конкретними рішеннями та кроками змінюватимуть Україну», — цитує слова Володимира Гройсмана Укрінформ.

Анонсовано й звіт керівництва Державної служби з надзвичайних ситуацій — за підсумками перевірок громадських об’єктів щодо дотримання правил безпеки, передусім пожежної. Це заплановано на середину травня.

Володимир Гройсман наголосив, що реакція на перевірки буде миттєвою і жорстокою — аж до застосування спецпідрозділів і сил Національної гвардії для закриття організацій-порушників. «Хай потім судяться. Ніхто не має права нехтувати правилами безпеки для людей. Оце моя вимога», — чітко окреслив перспективу Прем’єр-міністр.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»