Нинішній 2020 рік можна сміливо назвати проривом у дистанційній роботі вдома. Багато світових компаній, не тільки перевели людей на роботу вдома, але переглянули своє бачення до так званого фрілансу і почали охочіше відправляли працівників на роботу вдома. Але в офісі роботодавець облаштовує працівникам робоче місце, вдома ж доводиться працювати на власному ПК. І зараз купівля ноутбука для роботи є першочерговии питанням для багатьох українців.

Експерти відомого магазину електроніки та побутової техніки Eldorado готові розповісти про технічні характеристики ноутбуків та про доцільність вибору потужного девайса для домашньої роботи.

Потужний – це який?

Одразу попереджаємо: цей критерій не означає, скільки кіловат пристрій намотує на лічильнику за годину роботи. У нашому випадку – це синонім слова «продуктивність». Потужність портативного комп’ютера визначається тим, що він придатний не лише для перегляду новин та друку тексту у Word, а для більш ресурсних завдань. На потужність вказують показники процесора. «Наймогутніший» процесор зазвичай встановлено в ігрових лептопах, котрі працюють «на максималках».

До потужних апаратів можна віднести асус ноутбуки, що мають 4 ядра та 8 Гб оперативної пам’яті й більше – моделі з лінійок ZenBook та VivoBook. Такі девайси здатні потягнути нові ігри й рендери дизайнерів.

Які технічні характеристики потрібні для роботи вдома

Якщо ні ігри, ні рендери, ні навіть монтаж відео 4К не входять до ваших посадових обов’язків, можна обійтися менш потужним ноутбуком.

На сайті eldorado.ua є окрема критерія пошуку ноутбуків «Для навчання та роботи». Вони оптимально підходять для паперової та друкарської роботи – звіти, договори тощо, а також для роботи у «сітці» чи корпоративної CRM. Головне – велика місткість батареї, надійний модуль wi-fi, чуттєвий тачпад. Які ще характеристики потрібні, за виключенням багатоядерних процесорів, які, як ми зрозуміли, не обов’язкові, вирішувати вам.

Для чого потрібні потужні лептопи

Та якщо ви мрієте про «обновку» не лише для роботи, а й для розваг, не плануєте зачиняти ноутбук у кабінеті (читай – іншій кімнаті) після закінчення робочого дня, потужний девайс не буде зайвим. Адже багато хто полюбляє грати в ігри на дозвіллі, знімати і монтувати відео для сімейного архіву, обробляти власні фото, щоб запостити їх у соцмережі.

Ось для таких завдань і згодиться швидкий та витривалий ноутбук, або ж пристрій з потужною відеокартою. Вони дешевші за суто ігрові девайси, але мають достатній запас продуктивності для роботи та «після робочої зміни» – перегляд фільмів, спілкування у соцмережах, креатив у фоторедакторах тощо.

Чи є певні правила вибору?

Насправді вибір не те що великий, він дуже великий – наразі щонайменше 11 світових виробників випускають ноутбуки. І в інтернет-магазинах зазвичай представлено майже тисяча різних моделей. Тому спочатку потрібно визначитися, для яких саме завдань вам потрібна «робоча конячка» та сформувати приблизний бюджет. Потім у цих рамках моніторити наявні пропозиції із врахуванням інших критеріїв, таких як діагональ, кількість внутрішньої пам’яті тощо.

Віктор ОНУФРИК,

для «Урядового кур’єра»