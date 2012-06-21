Британські та американські вчені, за інформацією закордонних ЗМІ, попереджають, що відбілювальна паста з активованим вугіллям може пошкодити емаль та збільшити ризик карієсу.
Хоча пасти з активованим вугіллям вважають «природними» та «органічними», вони не захищають від пародонтозу й не є антибактеріальними з точки зору гігієни ротової порожнини.
«Немає наукового підтвердження, що пасти з активованим вугіллям дають більшу користь, ніж звичайні зубні», – сказав доктор Джозеф Грінволл-Коен зі стоматологічної школи університету Манчестера. Доктор Джон Брукс зі стоматологічної школи університету Меріленду в Балтиморі теж твердить, що немає наукових доказів, що ці пасти очищають рот від токсинів, активніше руйнують мікроорганізми (бактерії, грибки та віруси) та й краще зміцнюють структуру зубів.
На думку експертів, єдина користь реклами зубної пасти з активованим вугіллям – це більше людей, які чистять зуби. Одначе ці пасти можуть не лише пошкодити зубну емаль й піддатися карієсу, але навіть підвищити ризик раку ротової порожнини. Це пов’язано з тим, що в США активний вуглець був визнаний канцерогеном.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»