Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
В Миколаєві в онлайн режимі відбувся 34 обласний форум «Органічна Україна. Миколаїв». До форуму, організаторами якого виступили громадська спілка «Органічна Україна» та департамент АПК Миколаївської облдержадміністрації, долучилися місцеві виробники органічної продукції, науковці, аграрії. Нині Миколаївщина поки не зайняла провідне місце серед областей України на ринку «органіки». На півдні її випереджає Херсонська, Запорізька та Одеська області. Натомість на території області сертифікати на органічну продукцію має 31 оператор ринку.
За словами директорки Департаменту АПК облдержадміністрації, з метою підтримки вітчизняного виробника органічної продукції зараз опрацьовується проєкт програми розвитку агропромислового комплексу на найближчі сім років. У ньому передбачено пункт про здешевлення вартості сертифікації підприємств на вирощування екологічної продукції. Чиновниця зазначила, що гальмують розвиток органічного виробництва в області такі фактори, як висока собівартість органічної продукції, відсутність ринку збуту такої продукції, значні витрати на сертифікацію, а також людський фактор, пов’язаний із перебудовою ставлення до виробництва продукції без хімікатів.
Натомість на Миколаївщині є успішні аграрні бізнесмени, які продемонстрували свою екологічно чисту продукцію, поділилися досвідом роботи та розповіли про можливості своїх підприємств. Це оператори органічної продукції — Ян Островський, Тимур Левда та Володимир Кошелев. Їхні успіхи мають переконати інших фермерів обрати «органіку». На форумі також розглянули питання особливостей та перспектив реалізації органічної продукції на внутрішньому ринку та її експорт, вимог до органічного виробництва та обігу органічної продукції, законодавчого регулювання та державної підтримки органічного виробництва і фермерства, порядку сертифікації органічного виробництва, супроводу органічної сертифікації.