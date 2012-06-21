Миколаївський науковець Тарас Кремінь вважає, що миколаївці мають долучитися до відзначення події світового масштабу — 200-річчя відкриття Антарктиди. Про це він заявив «УК». Адже Миколаїв з його великим науковим потенціалом та історичним минулим безпосередньо пов’язаний з експедицією під командуванням Беллінсгаузена та відкриттям ним Антарктиди, яке сталося 28 січня 1820 року. Так, у липні цього року з Естонії в антарктичну експедицію вирушив вітрильник Admiral Bellingshausen, який має пройти шляхом Беллінсгаузена.
Тарас Кремінь переконаний, що Миколаїв може стати містом, до якого під час експедиції зайде вітрильник. Є кілька причин для цього. По-перше, Беллінсгаузен служив під командуванням адмірала Лазарєва, який був військовим губернатором Миколаєва та Севастополя. По-друге, Беллінсгаузен та перший директор Миколаївської астрономічної обсерваторії Карл Кнорре — уродженці нинішньої Естонії, тож простежується зв’язок між Миколаєвом та естонськими містами. До того ж команди моряків для антарктичної експедиції початку ХІХ століття частково набирали в Миколаєві. За ініціативи Тараса Кременя моряки естонського вітрильника, який прибуде до Антарктики в січні—лютому 2020 року, мають зупинитися на українській полярній станції «Академік Вернадський», яка тісно співпрацює з Миколаївським національним університетом кораблебудування та Миколаївською астрономічною обсерваторією. Амбітний проєкт, ініціатором якого виступив миколаївський науковець, підтримують Посольство Естонії в Україні, Національний антарктичний центр України та його директор Євген Дикий.