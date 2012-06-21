Чи існує життя на Марсі, і чи може вижити там земне життя або на інших космічних тілах? Міжнародна дослідницька команда BIOMEX, до якої входять дослідники з багатьох країн та космічних організацій, включаючи Натушку Лі з Університету Умео, Швеція, провела біологічні експерименти в космічних умовах. Зараз опубліковано огляд їх результатів.
Життя на Марсі – це тема дослідження, над яким працюють багато дослідників з всього світу. Міжнародна дослідницька команда BIOMEX (BIOlogy та Mars Experiment) провела попереднє дослідження, як організми із Землі можуть виживати в умовах, схожих на Марс.
Метою проекту BIOMEX було дослідити, як різні біологічні зразки (включаючи різні мікроби, гриби, мохи та різні біохімічні речовини та мінерали) можуть вижити в різних космічних умовах.
Це був тривалий проект, коли вчені вперше вивчали зразки в космічних симуляторах на Землі, щоб виявити найбільш стійкі до стресу організми. Потім вони були відправлені на Міжнародну космічну станцію (МКС), щоб випробувати вплив реальних космічних умов протягом приблизно 1,5 років, перш ніж повернутися назад на Землю та в різні дослідницькі лабораторії для різних досліджень.
«Перші результати були оприлюднені, і вони показали, що хоча можна спостерігати різні типи стресових реакцій, багато організмів показали дивовижні стратегії виживання», – каже Натушка Лі, науковий співробітник відділу екології та екологічних наук університету Умео.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»