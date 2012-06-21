Нещодавно Рівненський міський голова Володимир Хомко запросив журналістів разом випробувати новий тролейбусний маршрут №12. Це була 45-хвилинна подорож від мікрорайону Північний до Луцького кільця новеньким яскраво-блакитним «Дніпром Т-203», зібраним із білоруських запчастин на заводі «Південмаш». Він так сяяв весняною блакиттю, що запитання напросилося саме собою: «Пане голово, ваша блакитна мрія вже здійснилася?»
«Поки що частково, — зберігаючи інтригу, відповів Володимир Хомко, тут-таки, у тролейбусі, підписуючи розпорядження про відкриття найдовшого в Рівному екологічного маршруту. — Це наш шостий новенький комбінований тролейбус, який може долати до півсотні кілометрів на акумуляторних батареях. Отож немає потреби витрачатися на дорогі електролінії. До того ж, це чудово допомагає, якщо, приміром, утворюються затори чи зникає напруга в мережі. Але моя мрія — щоб у місті одночасно курсувало 100 тролейбусів, які замінять маршрутки».
Тож на її здійснення потрібно ще кілька років: нині в КП «Рівнеелектроавтотранс», яке, до речі, вже три роки поспіль визнають найкращим в Україні, тролейбусів близько восьми десятків. Чимало з них уже старі, однак працюють нарівні з новими.
На останньому засіданні міськвиконкому ухвалили план розвитку громадського транспорту на найближчих два роки. Його основні родзинки такі: по-перше, вартість проїзду в тролейбусах і надалі буде істотно нижчою, ніж у маршрутках (з 1 квітня це 3 гривні, у маршрутках — 5); по-друге, місто щороку купуватиме по 10 тролейбусів (фінансові можливості, які надала децентралізація, дають змогу це робити); по-третє, щойно їх стане 100, весь комунальний транспорт об’єднають у комунальну компанію (адже місто паралельно купуватиме й невеликі економні автобуси).
Одне слово, ці два роки будуть перехідним періодом для старезних уже не комфортних маршруток, які, щоправда, врятували місто від транспортного колапсу початку 1990-х.
А Володимир Хомко мріє про якнайшвидшу монетизацію пільг на проїзд: хіба можна, каже, успішно розвивати підприємство, якщо 60% пасажирів пільговики? До речі, 14 березня уряд ухвалив таке рішення, знадобиться ще два місяці на розроблення механізмів його втілення.