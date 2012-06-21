Кабінет Міністрів закладає і дотримується нової традиції безперервності започаткованих змін у вигляді формування і публікації спеціальних «перехідних книг» — transition books, які даватимуть фахівцям уявлення про реальну ситуацію справ у тій чи іншій галузі й перелік подальших дій, щоб закріпити і примножити досягнуті позитивні результати. Першу таку книгу сформовано в Міністерстві охорони здоров’я, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Вона вже доступна онлайн.
«Ми закладаємо нову традицію — не грюкати дверима, а дбати про те, щоб забезпечити безперервність змін, які ми розпочали. Міністерства отримали моє доручення готувати transition books за своїми напрямами — своєрідні послання наступним керівникам міністерств про ситуацію в галузі, що зроблено і що потрібно продовжувати. Перша така книга готова, — прокоментував системні дії Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. — Очікую на такі самі книги впродовж цього місяця й від інших міністерств».