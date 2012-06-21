У Слов’янську на Донеччині, щоб привести місто до ладу після зими, вирішили провести не тільки «чистий четвер», суботник чи місячник, а двомісячник із благоустрою. Рішенням виконкому міської ради спільним прибиранням тут займатимуться з 21 березня по 20 травня. За словами начальника відділу екології Слов’янської міської ради Лариси Соловей, усі тутешні суб’єкти господарювання та комунальні підприємства вже почали до попередньо визначені роботи з облаштування території міста. Серед першочергових завдань цієї загальноміської ініціативи називають інвентаризацію та ліквідацію стихійних звалищ відходів і сміття, яке назбиралося у не передбачених для цього місцях. Комунальникам під час проведення двомісячника рекомендують нарешті засипати «розкопи», що залишилися на місцях недавніх усунень аварій.
Передбачено проведення спільними зусиллям відповідних робіт на вулицях і тротуарах, дитячих і спортивних майданчиках, у дворах і на кладовищах. Слов’янці всерйоз займуться озелененням свого міста: заплановано посадити майже дві сотні саджанців дерев і кущів, а також троянди, які прикрашатимуть площі, сквери й паркові алеї. Подбають у місті-курорті і про благоустрій усіх пляжів та місць відпочинку, а у травні проведуть перевірку готовності до курортного сезону.