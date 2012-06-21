Сьогодні, 6 жовтня, у Брюсселі по обіді має розпочатися черговий 22-й саміт Україна — ЄС. Нашу державу на цій високій зустрічі представлятиме Президент Володимир Зеленський, а Євросоюз — президент Європейської ради Шарль Мішель та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Із часу спалаху пандемії COVID-19 це перший двосторонній саміт, який відбудеться за фізичної присутності учасників, а не через відеозв’язок.

Як повідомили кореспондента «УК» у пресслужбі Європейської ради, на саміті обговорюватимуть передусім перебіг виконання Угоди про асоціацію, яку у Брюсселі часто називають найефективнішим інструментом для зближення України та ЄС, а також соціально-економічний вплив на двосторонні відносини пандемії коронавірусу.

«Лідери обговорять конфлікт на Донбасі та останні події в Білорусі, а також спільні зовнішньополітичні регіональні виклики», — йдеться у повідомленні. По завершенні саміту очікують на підписання спільної заяви.

Українського Президента у Брюсселі супроводжуватиме представницька урядова делегація. Так європейці зможуть з перших вуст почути про імплементацію реформ в Україні. Вочевидь, європейська сторона захоче почути докладні конкретні відповіді, що відбувається у царині боротьби з корупцією.

Ця тема останнім часом спричиняє стурбованість у ЄС. І високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, який побував у Києві з візитом два тижні тому, зустрічаючись із представниками української влади, оприлюднив застереження Брюсселя з цього приводу. Підставами стали рішення Конституційного суду визнати неконституційним указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ та ухвалення у Верховній Раді переліку членів конкурсної комісії з відбору нового очільника САП, серед яких опинилися депутати, які, згідно із законом, не відповідають критеріям цієї посади.

Як відомо, боротьба з корупцією була і залишається однією з головних умов для надання Україні безвізового режиму з ЄС й надання фінансової допомоги. У липні Євросоюз підписав з Україною меморандум про взаєморозуміння щодо нової програми макрофінансової допомоги на 1 мільярд 200 мільйонів євро. Перебуваючи в Києві, Жозеп Боррель нагадав українській владі, що умовами цього меморандуму було зміцнення правовладдя і продовження антикорупційної реформи.

«ЄС наполягає на необхідності прозорого й деполітизованого процесу добору до антикорупційних інституцій», — наголосив головний європейський дипломат. Варто очікувати, що ці тези не раз прозвучать і під час саміту у Брюсселі.