Американські лікарі стали рідше рекомендувати ліки від кашлю та застуди на тлі зростаючого усвідомлення того, що ці методи лікування можуть бути неефективними і загрожувати серйозними і смертельно-небезпечними наслідками, особливо для маленьких дітей, згідно з дослідженням в США.
Рекомендації щодо застосування ліків від кашлю та застуди у маленьких дітей започаткували з 2008 року. Тоді Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США заборонило давати дітям, які не досягли 2-річного віку ліки, які відпускаються без рецепта від кашлю та застуди, а ліки від застуди для дітей у віці до 4 років. Натомість Американська академія педіатрії виступила проти цих препаратів для дітей у віці до 6 років.
Щоб побачити, як ці рекомендації вплинули на звички лікарів щодо призначення згаданих засобів, дослідники вивчили дані 3,1 мільярда відвідувань педіатрів за 14 років, з 2002 по 2015 рік.
Вони звертали увагу на призначення ліків від кашлю та застуди з температурою і без неї, а також антигістамінні препарати.
У порівнянні з 2002-2008 роками – періодом, коли рекомендації ще не діяли та 2009-2015 роками, коли до рекомендацій прислухалися лікарі – кількість ліків від кашлю та застуди знизилося на 70% для дітей у віці до 2 років. А рекомендації щодо застосування ліків від кашлю та застуди з температурою знизилися на 90% серед дітей у віці до 6 років.
У цілому, простудні захворювання у дітей не потребують лікування ліками, і діти одужають самі по собі, кажуть лікарі.
«Їх можна лікувати вдома за допомогою рідини, відпочинку, ліків від лихоманки або болю, таких як ацетамінофен або ібупрофен, медом від кашлю (безпечно тільки для дітей старше 1 року)», – радять лікарі.
«Діти повинні відвідувати лікарів, якщо у них є зневоднення, вони мляві, мають задишку, лихоманку, яка триває протягом декількох днів, або якщо є інші проблеми», – вважають експерти.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»