Первомайська міська лікарня на Миколаївщині 2012 року отримала за державною програмою новенький мамограф. Відтоді дороге обладнання припадає пилом. Хоч апарат, призначений для ранньої діагностики онкологічних захворювань молочних залоз, вкрай потрібний другому в області за кількістю жителів міста.
Протягом шести років жінки Первомайська були позбавлені можливості проходити на ньому обстеження, бо тільки недавно він випадково знайшовся на складі Первомайської міської багатопрофільної лікарні. Виявив його депутат міської ради Василь Барський.
«До мене звернулася жителька нашого міста, щоб посприяв у дорогому обстеженні молочних залоз, — розповів він. — Почав займатися цим питанням, зокрема скільки той мамограф коштує, як його можна придбати для міста. Так і з’ясував, що апарат, придбаний за сотні тисяч державних гривень, ніхто навіть не розпакував».
Депутат звернувся до головного лікаря Первомайської МБЛ Олега Чекрижова. Той повідомив, що дізнався про існування мамографа три роки тому, коли його призначили головним лікарем. «Ми не розпаковували апарат через заборону управління охорони здоров’я, — повідомив він. — Сказано було: мамограф не чіпати, бо за нього не заплачено».
Після дзвінка в управління охорони здоров’я кошти знайшлися. За апарат заплатили у 2015-му і рік навчали відповідного фахівця. Коли нарешті увімкнули апарат, він не запрацював — через неправильне зберігання вийшла з ладу електроніка. «Зроблено апарат у Росії, — уточнює Олег Чекрижов. — Тож не маємо змоги придбати запчастини і відремонтувати обладнання».
Є в цій історії ще один бік. З’ясувалося, що в Первомайську є мамограф у приватній клініці, де можна пройти обстеження за гроші. За дивним збігом обставин, очолює її колишній головний лікар Первомайської міської лікарні Костянтин Некрасенко. Саме він свого часу приймав мамограф, але так і не зміг чи не захотів використовувати його. Нині розповідає, що начебто апелював до постачальників із претензіями. Проте до МОЗ не звертався, мовляв, не його рівень.
Василь Барський направив заяву до правоохоронних органів, щоб вони з’ясували, хто винен в ганебній ситуації. Після резонансу навколо цієї історії головний лікар Олег Чекрижов повідомив, що знайшов фірму в Дніпрі, яка готова взятися за ремонт. Коли це станеться, чи мамограф нарешті сприятиме порятунку здоров’я та життя жінок, невідомо.