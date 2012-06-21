Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Місцева влада Миколаївської області відверто саботує реалізацію освітньої реформи та впровадження Нової української школи. Такий висновок зробив діючий народний депутат України Тарас Кремінь, розповівши про не на своїй сторінці в фейсбуці.
Він, як член підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої освіти Верховної Ради України, зазначив, що Миколаївщина не освоює кошти державної субвенції місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа». Така ситуація спостерігалася і в минулому році, коли саме Миколаївська область була визнана найгіршою з темпів освоєння коштів. Не змінилася вона й зараз.
Згідно з даними ГУ Державної казначейської служби в Миколаївській області на впровадження реформи надійшло 19 мільйонів 335 тисяч гривень, з яких за мінусом касових видатків залишилося понад 17 мільйонів. З них практично нічого не освоєно. Натомість на рахунках розпорядників/одержувачів досі тримаються 1 мільйон 340 тисяч гривень, а на рахунках місцевих бюджетів – 15 мільйонів 710 тисяч гривень. Тарас Кремінь висловив своє обурення такою ситуацією та побажав новообраним народним депутатам не забувати про освітню реформу.