Дослідники зі Школи медицини університету Бостона і Гарвардської Школи громадської охорони здоров'я виявили, що люди з оптимізмом живуть довше і досягають «виняткового довголіття», тобто доживають в хорошому тонусі до 85 років і старше.
Дослідження проводилося на основі даних про 69 744 жінок і 1429 чоловіків. З двох груп збирали дані на основі загального стану здоров'я, таких звичок як куріння, вживання алкоголю, правильне харчування. За жінками спостерігали протягом 10 років, а за чоловіками-протягом 30 років. Коли людей порівнювали на основі їх первісного рівня оптимізму, дослідники виявили, що найбільш оптимістичні чоловіки і жінки демонстрували в середньому на 11-15% довшу тривалість життя і мали на 50-70% більше шансів досягти віку 85 років, в порівнянні з найменш оптимістичними групами.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»