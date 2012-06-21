Дослідники вважають, що вусаті створіння прибули на Землю з космосу. Представники наукового співтовариства підозрюють кішок у зв'язку з інопланетянами. На думку вчених, батьківщиною цих істот, що мають в організмі геном прибульців, є планета Сіріус. Саме звідти, на думку фахівців, прибутку ці одомашнені людьми тварини.
Нині тривають суперечки про те, яким чином на Землю проникли мишолови. Якщо вірити легендам і древнім літописам, кішок створили боги, наділивши їх надсилою. Єгиптяни приписували кішкам божественні здібності, вважали їх представниками вищих сил. Котів у давнину шанували, будували для них храми і навіть бальзамували після смерті.
Про те, що до кішок в далекому минулому ставилися по-особливому, свідчать численні розкопки. Під час археологічних робіт вчені неодноразово знаходили підземні кімнати в усипальницях фараонів, облаштовані спеціально для цих милих створінь. Вважалося, що після смерті душі тварин потрапляють в паралельні світи або на рідні планети, стаючи свого роду містком між людьми і богами. Повернулися «додому» кішки нібито передавали владикам прохання земних жителів.
Ще одним аргументом на користь прибуття кішок з космосу є їхнє ясновидіння. Тварини тонко відчувають енергетику людей, здатні лікувати і рятувати господарів від негативу. Збіг це чи ні, але котяче муркотіння відповідає частоті 20-50 Гц (при звуках цієї частоти відбувається зростання кісткової тканини і загоєння переломів). Багато дослідників переконані, що кішки – це шпигуни інопланетян, що спостерігають за розвитком людства і намагаються вберегти блакитну планету від всякого зла.
Чи так це насправді, поки залишається таємницею, над розгадкою якої вчені будуть битися ще не одне століття.
Але дивно те, що ці пухнасті створення є єдиними тваринами, про які не сказано ні слова в Біблії.