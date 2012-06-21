Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Під час круглого столу, що відбувся 16 липня, Регіональна рада підприємців Черкащини прийняла рішення про необхідність звернутися до Президента України Володимира Зеленського з приводу критичної ситуації, яка склалася на ринку енергетики України. До цього спонукав запуск в Україні ринку електроенергії, після чого вартість електроенергії для підприємств зросла на 30%.
— Поява в Україні ринку електроенергії, яка мала б сприяти зникненню посередників між виробником і споживачем енергії та зниженню цін, обернулася перспективами швидкої кризи як для підприємств, так і для споживачів, — констатує голова Регіональної ради підприємців Черкащини Олександр Турченяк. — Зростання цін на електроенергію для підприємств означає неминуче зростання цін на товари і послуги. Замість розвитку, оновлення виробництва, створення нових робочих місць, збільшення зарплат працівникам, підприємства і підприємці будуть витрачати кошти на сплату рахунків за електроенергію. Люди, які будуть змушені купувати у них товари і послуги за вищими цінами, біднішатимуть, попри те, що вартість електроенергії для них не зросте. Бізнес буде змушений закриватися, адже за таких цін неможливо буде конкурувати з виробниками країн Європейського Союзу.
Тому, задля захисту вітчизняної економіки, як заявили підприємці, вони вимагають негайно зупинити запровадження нового ринку енергетики, разом із прийнятими рішеннями ліквідувати Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і забезпечити прийняття чітких, прозорих умов використання електроенергії. «Інакше, — йдеться у зверненні — будемо змушені вживати більш радикальних заходів. Бізнес, який залишився без реальної підтримки держави, готовий до захисту».