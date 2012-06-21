Екскурсії до Чорнобильської зони відчуження і безпосередньо на станцію проходять вже багато років. Однак відвідування приміщень станції раніше не входило в туристичний маршрут. Нині відвідувачі зможуть пройтися по «золотому» коридору, який проходить через всі енергоблоки станції, побачити на власні очі щит управління реактором, підійти впритул до стін четвертого енергоблоку, познайомитися з системою захисту та іншими об’єктами, які раніше вдавалося побачити лише вузькому колу фахівців.
Відзначається, що громадянин будь-якої країни при дотриманні певних умов може відвідати ЧАЕС та побачити, як відбувається процес зняття з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему.
Заявки на відвідування подаються на офіційному сайті ЧАЕС. Там туристи можуть ознайомитися з умовами організації візиту на ЧАЕС і правилами перебування в зоні відчуження, вивчити можливі маршрути, з’ясувати вартість візиту, вибрати зручну для нього дату і подати заявку на відвідування.