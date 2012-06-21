Державний комітет телебачення і радіомовлення України інформує про прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття щорічної премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2020 рік.

Премію присуджують у чотирьох номінаціях: літературні твори для дітей та юнацтва, художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва, театральні вистави для дітей та юнацтва, кінотвори для дітей та юнацтва.На здобуття премії висувають оригінальні твори й роботи, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за пів року до їх подання на конкурс. До участі у конкурсі не приймають творів, уже відзначених іншими преміями, нагадує в.о. голови Держкомтелерадіо Богдан Червак.

Творчі спілки, національно-культурні й національно-просвітницькі товариства, видавництва й видавничі організації, редакції періодичних видань, вчені ради вишів, наукові установи, асоціації вносять пропозиції про претендентів на здобуття премії та подають до Держкомтелерадіо такі документи: клопотання про присудження премії з короткою характеристикою твору та його автора у паперовому та електронному вигляді; три примірники твору у друкованому вигляді (театральні вистави та кінотвори — на диску); розширену анотацію на твір у паперовому та електронному вигляді; копії відгуків у засобах масової інформації, рецензії (за наявності); копії паспорта і реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків. Крім фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Кінцевий термін подання до Держкомтелерадіо заявки для участі у конкурсі — 1 грудня 2020 року.

У разі наявності відповідних пропозицій заявку з поміткою «На здобуття щорічної премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва» до Держкомтелерадіо слід подати у визначені терміни за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2. Контактний телефон: (044) 279-44-90, e-mail: prima@comin.gov.ua .

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