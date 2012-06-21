Нульова толерантність до домашнього насильства — той соціальний принцип, який держава прагне сформувати в суспільстві. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі із представниками громадських і міжнародних організацій за участі Президента Володимира Зеленського щодо реалізації державної політики із протидії та запобігання домашньому насильству.

На 1 серпня створено 28 притулків для прихистку постраждалих. Працює 11 денних центрів перебування людей, що потребують захисту. Для їхньої підтримки існують майже 400 бригад соціально-психологічної допомоги. І робота за цими напрямами триватиме й надалі. Денис Шмигаль назвав чотири пріоритетні завдання уряду на найближчі роки. «Запобігання насильству. Забезпечення постраждалих послугами й захистом. Притягнення кривдника до передбаченої законом відповідальності. Дуже важливо, аби кожен випадок мав належну увагу відповідальних фахівців. І розвиток механізмів державно-суспільного партнерства у спільній роботі із запобігання й протидії насильству», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єра.