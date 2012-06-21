Команда українських волонтерів у травні 2018 року організує трансамериканський велопробіг «Чумацький шлях в Америку» завдовжки понад 10 тисяч кілометрів через США та Канаду, повідомляє медіа-портал української діаспори.
Мета проекту — поліпшення іміджу та впізнаваності України в Америці, об’єднання українців усього світу, презентація інноваційних українських проектів та збирання коштів на підтримку постраждалих внаслідок російсько-української війни.
Велопробіг триватиме з травня по серпень 2018 року і охопить 25 штатів та провінцій. Команда складається з ветеранів АТО, спортсменів і волонтерів, які позаторік організували велопробіг «Українці в Європі». Тоді вони проїхали велосипедами понад 11 000 км за 100 днів через 16 країн зі Львова до Одеси через Лісабон. На шляху вони провели зустрічі з українською діаспорою, посольствами і консульствами України, місцевими ЗМІ, а також зібрали понад 7000 євро адресної благодійної допомоги для постраждалих від війни, встановивши рекорд України з найтривалішої групової велопоїздки.
Протягом наступного велопробігу учасники планують налагоджувати зв’язки з лідерами українських спільнот на маршруті, проводити зустрічі з українською громадою та місцевою владою, а також долучати місцевих велосипедистів.
Команда пропонує показ нових українських фільмів про війну на Донбасі та події Євромайдану, висвітлення реалій із зони бойових дій на сході України від самих учасників, ознайомлення з українськими стартапами, новинками технологій, проектами, брендами, а також сувенірну продукцію з національною символікою та атрибутикою, кошти від якої підуть на благодійну мету.