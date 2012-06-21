Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Вже сьогодні чимало учнів 152-ої гімназії Харкова раз по раз навідуються до школи, щоб на власні очі побачити, як же йде будівництво нового — та ще й якого! — стадіону. Чи ж встигнуть будівельники до початку занять?
Судячи з того, що тут вже на завершальній стадії комплектація футбольного і волейбольного полів, та інших майданчиків, напевне таки встигнуть. І це втішає хлопчаків та дівчат, котрі за літо та карантин встигли скучити не лише за шкільними класами партами, а й за захоплюючими спортивними розвагами. А на новому стадіоні й справді буде де розгулятися — дев’ять спортивних зон чекають на своїх юних господарів. Тут і настільний теніс, і армреслінг, і бігові доріжки.
Кожна зона, за словами начальника управління з питань фізкультури і спорту департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради Костянтина Курашова, стала більш сучасною та більш функціональною. Зокрема, облаштовано антивандальний майданчик для занять на вулиці з додатковими сітками. Майданчик для стріт-воркауту будівельники також удосконалять. Окрім стандартних елементів — перекладин, брусів, додали вуличні тренажери, де можна займатися з вагою. А для людей з обмеженими можливостями на стадіоні, де зможуть займатися спортом і мешканці Холодногірського району, встановлено тренажер.
Костянтин Курашов запевнив, що до 1 вересня будівельники безперечно вправляться з завершенням робіт, а також повідомив, що до Дня знань у столиці Слобожанщини відкриють дев’ять стадіонів, до Дня фізичної культури — ще шість стадіонів, інші — трохи пізніше.