Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін провів зустріч із виконавчим віцепрезидентом Mastercard по роботі з державним сектором Ейліш Кемпбелл. На зустрічі сторони обговорили можливості співпраці в сегменті цифровізації соціальних виплат, зокрема розвиток безготівкових платіжних інструментів для їх здійснення.

«Ми хочемо забезпечити можливість здійснювати всі соціальні виплати у безготівковій формі. Це дасть змогу швидко і прозоро спрямовувати допомогу людям, зокрема у кризових ситуаціях. Саме тому для нас важливий діалог із Mastercard та експертиза компанії в розвитку таких рішень», — зазначив Денис Улютін.

Окрему увагу під час зустрічі сторони приділили можливостям використання аналітики великих даних у соціальній сфері. Ішлося зокрема про те, як аналіз наявних масивів даних може допомогти формувати більш обґрунтовані рішення в соціальній політиці та краще оцінювати потреби одержувачів соціальної підтримки.

Ейліш Кемпбелл зазначила, що цифровізація соціальних виплат — комплексний процес, який потребує модернізації платіжної інфраструктури, розвитку банківських та державних сервісів. Вона додала, що такі рішення сприяють підвищенню прозорості та зміцнюють довіру міжнародних партнерів і донорів, повідомляє Мінсоцполітики.

Із представниками керівництва Mastercard зустрілася також команда Міністерства цифрової трансформації.

«Технології мають стати фундаментом економічного зростання України. Разом з Mastercard створюємо проєкти, які роблять життя громадян простішим, посилюють безпеку державних систем та допомагають українському бізнесу зростати. Дякую команді Mastercard за системну підтримку наших ініціатив», — сказав т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

«Протягом 30 років Mastercard підтримує розвиток цифрової економіки в Україні. Ми пишаємося співпрацею з Міністерством цифрової трансформації у просуванні цифрової адженди країни — від розвитку безпечних цифрових сервісів і посилення кіберзахисту до впровадження інновацій, що розширюють можливості для бізнесу та громадян. Разом створюємо технологічну основу, яка зміцнює економічну стійкість країни сьогодні й підтримуватиме довгострокове відновлення в майбутньому», — наголосила президент Mastercard у країнах Східної Європи Ясемін Бедір.

Під час зустрічі обговорили розвиток CISO Campus на базі CDTO Campus, адже якісне навчання з кіберзахисту допомагає посилити захист усіх цифрових екосистем. Колеги поділилися досвідом з питань розвитку фінтек­послуг, які можуть бути інтегровані в Дію.

2025 року Мінцифри та Mastercard підписали меморандум про співпрацю. Серед пріоритетів — підтримка бізнесу, безпечні цифрові платежі, фінансова грамотність, GovTech­інновації та кіберзахист, повідомляє Мінцифри.