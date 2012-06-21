На Луганщині СБУ вилучила партію безакцизних цигарок. Розповсюдженням цигарок сумнівного походження займався торговий агент, мешканець Сєвєродонецька. Схема була продумана по-шпигунські: він отримував тютюнову продукцію із Західної України у Старобільську та реалізовував через мережу магазинів, а також розсилав під замовлення через служби експрес-доставки. Саме у місті, яке з легкої руки письменників Ільфа та Петрова пов’язують із Остапом Бендером, сучасного зловмисника затримали співробітники СБУ під час отриманні чергової посилки з товаром. У ході обшуків у приміщеннях, які використовував ділок, оперативники вилучили більш ніж шістдесят тисяч пачок сигарет без акцизних марок загальною вартістю понад два мільйони гривень.
Як повідомляє прес-служба 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, правоохоронці у взаємодії з фіскальною службою блокували механізм нелегальної реалізації цигарок без акцизних марок, а також перевіряють інформацію про можливе постачання тютюнових виробів у тимчасово окуповані бойовиками райони Донбасу.
Відкрило кримінальне провадження, тривають невідкладні слідчі дії.