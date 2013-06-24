Днями столичний регіон відвідали американські ветерани організацій TAPS International та Troops First Foundation. Ці організації вже багато років допомагають військовослужбовцям США у поверненні до цивільного життя.

Делегацію зустріли українські захисники разом з міністром у справах ветеранів Наталією Калмиковою та головою Київської обласної державної адміністрації Миколою Калашником.Під час спілкування ветерани обох країн поділилися своїми історіями служби, адаптації після фронту та шляхами відновлення. Обговорили питання реабілітації, психологічної підтримки, соціальної інтеграції, розвитку спільнот, які допомагають колишнім військовим знаходити новий сенс життя після повернення з війни.

Ветерани США зазначили, що Україна робить істотні кроки у формуванні системи підтримки ветеранів, а міжнародне партнерство дає змогу переймати найкращі практики та створювати сучасні програми допомоги.

У межах візиту американська делегація відвідала меморіал «Янголи Перемоги» в Мощуні, де вшанувала пам’ять українських Героїв, полеглих у боротьбі за свободу. Цей жест став виявом щирої підтримки та спільного болю — нагадуванням, що ціна миру зрозуміла кожному, хто захищав свою країну.

Гості переглянули документальний фільм In Thanks We Trust, створений платформою «Культурні сили». Стрічка розповідає про музичний тур українських військових артистів у США 2024 року — історію вдячності, дружби та сили культури, що здатна долати відстані й мови, об’єднуючи серця.

Наталія Калмикова наголосила, що такі зустрічі стають не лише символами підтримки, а й реальними кроками до поглиблення міжнародної співпраці в реабілітації, психологічному відновленні, адаптації, професійному розвитку захисників, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.