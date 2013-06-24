Днями столичний регіон відвідали американські ветерани організацій TAPS International та Troops First Foundation. Ці організації вже багато років допомагають військовослужбовцям США у поверненні до цивільного життя.
Ветерани США зазначили, що Україна робить істотні кроки у формуванні системи підтримки ветеранів, а міжнародне партнерство дає змогу переймати найкращі практики та створювати сучасні програми допомоги.
У межах візиту американська делегація відвідала меморіал «Янголи Перемоги» в Мощуні, де вшанувала пам’ять українських Героїв, полеглих у боротьбі за свободу. Цей жест став виявом щирої підтримки та спільного болю — нагадуванням, що ціна миру зрозуміла кожному, хто захищав свою країну.
Гості переглянули документальний фільм In Thanks We Trust, створений платформою «Культурні сили». Стрічка розповідає про музичний тур українських військових артистів у США 2024 року — історію вдячності, дружби та сили культури, що здатна долати відстані й мови, об’єднуючи серця.
Наталія Калмикова наголосила, що такі зустрічі стають не лише символами підтримки, а й реальними кроками до поглиблення міжнародної співпраці в реабілітації, психологічному відновленні, адаптації, професійному розвитку захисників, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.