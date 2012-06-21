Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Ціни на нафту у світі продовжують зростати. Так, вартість листопадових ф’ючерсів на марку Brent на лондонській біржі вчора увечері становила 39,84 долари за барель.
На Нью-Йоркській товарній біржі ціна на нафту WTI на жовтень 2020 року становила 37,54 доларів за барель.
Світові експерти зазначають, що зростання вартості сирої нафти відбувається на тлі падіння курсу долара до інших валют. Також є побоювання, що можуть виникнути проблеми із постачанням нафти до США через Мексиканську затоку, адже днями туди прийде ураган Саллі.
Водночас із цим керівники Міжнародного енергетичного агентства й надалі погіршують прогнози щодо споживання нафти у світі. За їхніми висновками, збільшення випадків захворюваності на COVID-19, масштабні заходи щодо ізоляції, дистанційна робота багатьох фахівців, дуже слабкі авіаційні перевезення –– все це призводить до значного зменшення споживання нафти.
Як зазначав ще у квітні 2020 року енергетичний експерт Геннадій Рябцев, зростання цін на нафту до рівня 40––45 доларів за барель можливе лише до кінця року. Він також це пов’язував зі значним скороченням попиту.