Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві відбулася спільна операція за участі співробітників СБУ, прокуратури Миколаївської області та за сприяння адміністрації ДП «Зоря»-«Машпроект». Таким чином блоковано викрадення із заводу, що має стратегічне значення, газотурбінного обладнання військового та подвійного призначення.
Як повідомив речник управління СБУ в Миколаївській області Андрій Середич, – «оперативники спецслужб установили, що місцевий ділок, задіявши можливості колишніх працівників ДП «Зоря-Машпроект» налагодив постачання замовникам у країнах Східної Азії обладнання та устаткування для ВМС цих країн. Проведені санкціоновані обшуки за місцем проживання зловмисника, а також у складських приміщеннях, які він орендує».
Під час обшуків вилучено значну частину обладнання до газотурбінних двигунів, а також устаткування, яке використовується для газоперекачувальних станцій. Зокрема жарові труби, турбінні лопатки, складові паливної апаратури газотурбінних двигунів, які використовуються при технічному обслуговуванні та капітальному ремонті газотурбінних агрегатів на кораблях Військово-Морських Сил і газоперекачувальних об’єктах.
Крім того, вилучено оригінали та копії експлуатаційної і конструкторської документації на продукцію державного підприємства, яка могла потрапити іноземному замовнику. Вартість вилученого майна, за попередньою оцінкою, становить майже сім мільйонів гривень. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) тривають невідкладні слідчі дії.