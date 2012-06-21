Публікацію «Європейська та євроатлантична інтеграція», підготовлену у форматі позиційної книги, презентував Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату КМУ. Її мета — надати представникам політичних сил і експертним колам та громадськості достовірну інформацію про поточний стан справ, основні досягнення та виклики у реалізації курсу європейської інтеграції, а також на шляху України до НАТО.
У книзі визначено інституційну основу реалізації державної політики в галузі європейської та євроатлантичної інтеграції, систему двосторонніх органів асоціації Україна — ЄС і Україна — НАТО; основні законодавчі ініціативи у всіх сферах, які потребують першочергового розгляду в новообраному парламенті; фінансову й експертну допомогу міжнародних партнерів, на яку можуть розраховувати урядовці та парламентарії; ключові кроки реалізації державної політики євроінтеграції, зокрема в межах Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО; відомчі аспекти реалізації європейського та євроатлантичного курсу держави.