Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

У опалювальному сезоні 2020-21 років ціни на газ для населення будуть нижчими за ті, які були минулого опалювального сезону. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, на ринку нині працює значно більше постачальників газу, ніж це було раніше, тому фізичні особи мають право обирати того, який їм до вподоби.

Також Сергій Марченко зазначив, що нині на ринку газу немає монополії. Тому саме через це ціни на газ тепер є нижчими, ніж це було раніше.

Міністр зазначив, що в 2021 році уряд планує скерувати понад 36 мільярдів гривень на виплату субсидій за сплату житлово-комунальних послуг. Їх отримають ті, хто насправді цього дуже потребує, тобто кому сукупний сімейний дохід не дозволяє сплачувати сповна за надані житлово-комунальні послуги.

Однак, на переконання міністра, таких осіб стане значно менше, адже зросте рівень мінімальної заробітної плати. І таким чином, з’явиться чимала категорія громадян, які будуть у змозі самостійно сплатити за такі послуги.

Як зазначав раніше заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, субсидії отримають 5 мільйонів домогосподарств.