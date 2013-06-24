З початку 2025 року спрямовано понад 247 млн грн на безоплатне лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Допомогу отримали понад 3 тисячі жінок – майже вдвічі більше ніж за весь 2024 рік, коли лікування пройшли 1,9 тис. пацієнток. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Для фінансування цих послуг у межах Програми медичних гарантій Національна служба здоров’я України уклала договори на загальну суму 429 млн гривень.

У 2025 році до програми приєдналися ще 19 медичних закладів. Загалом наразі послуги з лікування безпліддя надають 38 медичних закладів у різних регіонах країни: у Києві, Львові, Дніпрі, Чернівцях, Рівному, Одесі, Івано-Франківську, Запоріжжі, Харкові, Тернополі, Луцьку й інших містах. Пацієнти можуть звернутися до будь-якого закладу, що має контракт з НСЗУ на надання таких послуг, незалежно від місця проживання.

Перелік закладів, що уклали договори з НСЗУ, із адресами місць надання послуг можна переглянути за посиланням.

«Цього року ми продовжуємо розширювати доступ до безоплатного лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. І на сьогодні бачимо перші відчутні результати цієї ініціативи: 744 пацієнтки завагітніли. Продовжуємо інвестувати у підтримку родин та створювати можливості для народження дітей. Адже це, безумовно, інвестиція у людський капітал та майбутнє нашої держави», — наголосив заступник Міністра фінансів України Роман Єрмоличев.