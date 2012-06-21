Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині виїхали з загінок останні комбайни, у господарствах готуються святкувати обжинки. Незважаючи на в цілому по Україні несприятливі погодні умови — місцями нічні заморозки у травні й нехарактерні для нашої кліматичної зони холодні ночі й зливові дощі, а в останні місяці ще й спеку, хлібороби Полтавщини в цьому році, навпаки, зібрали кращий врожай, ніж торік. Як і прогнозував два тижні тому директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Сергій Фролов, на площі 340 тисяч гектарів намолотили понад 1,5 мільйона тонн зерна ранніх зернових та зернобобових культур, при середній врожайності 47,2 центнера з гектара, що на 2,1 центнера більше, ніж у минулому році. Власне, він розраховував на 1,3 мільйона тонн збіжжя, так що практично рослинники Полтавщини перевершили його сподівання.
В розрізі культур, у нинішньому сезоні краще вродив озимий ячмінь — на 6,4 центнера з гектара більше, ніж торік, озиме жито — на 8,2 центнера, ярий ячмінь — на 8,1 центнера, овес — на 7,2 центнера, горох — на 7,1 центнера. Врожайність озимої пшениці склала 48,9 центнера з гектара, що на рівні минулого року.
Враховуючи той факт, що на Полтавщині цьогоріч посіяно ще й 660 тисяч гектарів кукурудзи на зерно, — найбільше в Україні — зібраного продовольчого зерна при його потребі для області 180—200 тисяч тонн, вистачить і на продаж.