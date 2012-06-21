Уряд Чехії оголосив про введення жорстких карантинних обмежень, прагнучи зупинити найшвидше зростання кількості нових хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула оголосив, що магазини роздрібної торгівлі та сфери послуг будуть закриті з 6:00 22 жовтня.

Магазини з основним асортиментом залишаться відкритими. У торгових центрах залишаться відкритими лише продуктові магазини, аптеки та інші заклади, які уряд вкаже у своїй постанові. Оптові магазини також залишаться відкритими.

Уряд рекомендував роботодавцям підтримувати роботу з дому і обмежувати прямий контакт з клієнтами.

Також буде обмежено вільне пересування людей, за винятком поїздок на роботу, по магазинах, до лікаря або для допомоги близьким. Всі обмеження будуть діяти до 3 листопада.

«Ми вирішили вжити заходів, за що я приношу свої вибачення всім. На жаль, ми знаходимося в ситуації, коли спостерігається різке зростання, а заходи, які ми вживали в останні тижні, не працюють», – сказав прем'єрміністр Андрій Бабіш на пресконференції.

За словами прем'єра, якщо уряд не піде на ці заходи, система охорони здоров'я обвалиться приблизно 7-11 листопада.

«Заходи дійсно необхідні. Третина всіх проведених нами тестів – позитивні», – пояснив міністр Примула.