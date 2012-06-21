Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Медики Донеччини отримали 15 тисяч респіраторів, які дозволять їм зменшити ризик зараження коронавірусною інфекцією під час надання допомоги пацієнтам. Захисне спорядження відтепер мають у своєму розпорядженні медичні працівники чотирьох відповідних закладів: Бахмутської лікарні інтенсивного лікування, Костянтинівської та Мирноградської інфекційних лікарень, а також обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Краматорську.
Респіратори №95 до регіону прибули завдяки сприянню Європейського Союзу у рамках Програми розвитку ООН та Програми ООН з відновлення і розвитку миру. «Належний захист медиків є дуже важливим питанням для зменшення росту захворювання серед них, а тому ми докладаємо багато зусиль, аби медичні заходи Донецької і Луганської областей були забезпечені таким захистом», — каже координатор компоненту «Місцеве самоврядування та реформа по децентралізації влади» Програми ООН з відновлення і розвитку миру Олена Рудич.
За минулу добу в Донецькій області підтвердили ще 76 випадків захворювання на COVID-19: у 7 дітей та 2 медиків. Померли двоє жінок у віці 65 та 92 роки. З початку наступу пандемії зафіксували 2227 хворих: одужали 1258 людей, померли 35.